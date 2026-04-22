Trejsi Metju (56), nastavnik iz američke savezne države Arkanzas uhapšen je i optužen za teški napad na učenika i jer je izgubio strpljenje na času.

Ovaj slučaj izazvao je veliku pažnju u SAD, ali je i podelio javnost. Dok ga neki osuđuju, drugi smatraju da je profesor bio isprovociran.

Između profesora i učenika je došlo do sukoba zbog laptopa. Učenik očigledno nije imao laptop i profesoru je odgovorio "Brate, nemam računar".

Metjuz mu je odgovorio "Nisam tvoj brat, ja sam profesor i gospodin". Učenik je na to odgovorio " Moja greška mali BRATE".

Taj komentar uznemirio je Trejsija Metjua i došlo je do fizičkog obračuna.

Prema policijskom izveštaju, Metjuz je zgrabio učenika, gurnuo ga uz klupu, vukao ga iz učionice, a zatim ga davio uz zid dok nije mogao da diše.

- Sada je očigledno da Trejsi Metjuz potpuno nije u pravu što je stavio ruke na učenika, ali mogu i da saosećam sa tim tipom. Na kraju krajeva, deca ovih dana su apsolutno sposobna da dovedu nastavnike do te tačke sloma. Da li da te neki mali kreten nazove „mali brate“ pred celim razredom? To je čisto nepoštovanje - navodio je jedan od autora teksta u američkim medijima.

