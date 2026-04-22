J. M. (67) iz zlatiborskog sela Šljivovica izgubio je život u bizarnom nesrećnom slučaju, kada je nepažnjom presekao sebi arteriju na nozi i iskrvario do smrti.

Kako navode meštani, J. M. je živeo sam, a nesreća se dogodila u njegovom domaćinstvu. Kažu da je bio vredan domaćin.

- Izašao je u dvorište da iseče neka manja debla sa motornom testerom. Verovatno mu se jedno deblo izmaklo, pa je u tom momentu zakačio nogu motornom testerom. Krenula je krv, on je isključio testeru i otišao u kuću. Pokušao je da peškirom zaustavi krvarenje, ali nije uspeo. Nije uspeo čak da pozove pomoć - pričaju komšije.

Nesrećnog čoveka pronašli su tek sutradan, kada je komšija zatekao telo u lokvi krvi. Komšija je, kako se saznaje, video trag krvi u dvorištu do kuće, pa je ušao u kuću i zatekao stravičan prizor.

- Lekari iz Hitne pomoći koji su došli rekli su da mu verovatno niko ne bi mogao ni pomoći, da mu ne bi bilo spasa, jer je presekao arteriju na nozi - kaže jedna komšinica.

J. M. je sahranjenn na lokalnom groblju.

Alo/Pink

