Jakov M. (67) iz zlatiborskog sela Šljivovica nastradao je u subotu nesrećnim slučajem, kada se u dvorištu porodične kuće motornom testerom posekao po nozi, saznaje "Alo!".

Telo nesrećnog muškarca sutradan je u kući, u lokvi krvi, pronašao njegov komšija.

Jakov je, prema svemu sudeći, nakon teške povrede pokušao sam da previje ranu kako bi preživeo.

Kako je za naš list ispričao meštanin sela Šljivovica, preminuli je živeo sam.

– Nesrećni Jakov se bavio poljoprivredom. Nije se ženio. Tog dana, kako sam ja čuo, trebalo je da iseče drva koja su mu bila u dvorištu. U pitanju su bila manja debla, te u jednom trenutku, kako pričaju, stablo je izletelo ispod noge, a on se posekao po njoj - objašnjava meštanin.

Nakon povrede, Jakov je pokušao da sanira ranu:

– On je motornu testeru odložio i nekako uspeo da uđe u kuću. U predsoblju je peškirom pokušao da previje ranu, da bar delimično zaustavi krvarenje, ali nažalost nije uspeo. Sutradan je kod njega došao komšija da ga obiđe. Nigde ga nije bilo, a kada je krenuo ka kući video je krvave tragove, a potom i telo koje je bilo u lokvi krvi. Čuo sam da su lekari rekli da je presekao arteriju, te da mu nažalost nije bilo pomoći i da je mogao da iskrvari veoma brzo - ispričao je za Alo! meštanin sela Šljivovica.

Na kraju, meštani dodaju da je Jakov sahranjen na seoskom groblju Sainovina u Šljivovici.