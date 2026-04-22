U selu Klanac kod Rožaja došlo je do masovne tuče u kojoj su učestvovala šestorica punoletnih muškaraca. Svemu je prethodila kraća verbalna rasprava, ali i narušeni odnosi od ranije.

Sukobili su se E. M. (25), A. M. (27) i E. M. (19), sa jedne strane, a sa druge S. M. (47), N. M. (20) i S. M. (46), svi iz Rožaja.

- Kako se sumnja, nakon razmene udaraca pesnicama u predelu glave i tela, S. M. je zadao udarac E. M. (25) sekirom u predelu glave, dok je N. M. licu A. M. zadao udarac drvenim štapom, takođe u predelu glave, usled čega su zadobili telesne povrede - saopšteno je iz UP.

Oštećenim licima E. M. i A. M. je ukazana lekarska pomoć u Hitnoj medicinskoj pomoći u Rožajama, nakon čega su upućeni u Kliničko-bolnički centar u Beranama, gde su zadržani na daljem lečenju zbog zadobijenih povreda.

Svi učesnici događaja su od strane policijskih službenika Odeljenja bezbednosti Rožaje pronađeni i dovedeni u službene prostorije, gde su od njih, kao i od očevidaca događaja, prikupljena obaveštenja.

Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama lica S. M, S. M, N. M. i E. M. su lišeni slobode zbog sumnje da su počinili krivično delo nasilničko ponašanje, prenosi RINA.

