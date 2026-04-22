Lepa Brena sa porodicom živi na Bežanijskoj kosi u vili kakve nema ni Holivud. Muzička zvezda osim uspešne karijere, žena je koja je posvećena biznisu, pa tako ima i pomoć u kuću, a kućna pomoćnica koja je godinama radila za porodicu, otkrila je pojedinosti o gazdama.

- Verujte mi, Brena je izuzetna žena. Ona je bila prema mojoj porodici ista kao prema svojoj - pričala je bivša Brenina kućna pomoćnica za domaće medije.

- Kad god bih završila sa poslom i krenula kući ona bi mi spremila hranu, voće, sokove, slatkiše... Nije htela ni da čuje da idem praznih ruku, a to nema veze sa platom. O garderobi i da ne govorim. Čak je kupovala i kapute za mene i moje ćerke i davala nam odeću za sve prilike - nastavila je priču nekadašnja kućna pomoćnica Lepe Brene za Scandal.

Zahvaljujući njoj, moja deca su završila fakultete - zaključila je ova žena, dodajući da bi i dalje radila kod nje da nije ostarila.

Odrasla u skromnom stanu

Inače, Lepa Brena bila je jedna od najpopularnijih pevačica na prostorima bivše Jugoslavije, a godinama unazad važi za jednu od najbogatijih žena ovih prostora.

Iako danas uživa u luksuzu, Lepa Brena je sa roditeljima, sestrom Fakretom i bratom Farukom, odrasla je u skromnom stanu.

- Uživala sam u čarima normalnog, običnog, svakodnevnog života. Malo sam kuvala, sredila sam kuću, dala sam sve stvari koje mi ne trebaju. To se danas kaže feng šui, a ja sam odrasla u porodici gde moja mama nije znala šta je to, nego smo mi svake godine krečili, spremali zimnicu - otkrila je Brena jednom prilikom, prenosi "Story".

- Odrastala sam uz roditelje, sestru i brata, u stanu u Brčkom. Kada pomislim na period odrastanja, setim se divnih jutara i prelepog mirisa koji je dopirao iz kuhinje dok je moja mama spremala doručak. Zatim bi sela za mašinu, počela da šije i peva sevdalinke - poručila je ona tada.