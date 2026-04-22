Iako je i dalje najveći svetski uvoznik energije, Kina ima ogromne zalihe nafte. Uz snažne podsticaje za obnovljive izvore energije, Kina je pod vođstvom Si Đinpinga u međuvremenu izgradila industriju koja se uglavnom napaja domaćom energijom, često iz obnovljivih izvora, uz veliki udeo električnih automobila iz sopstvene proizvodnje.

Dok se Amerika pod Donaldom Trampom ponovo snažno okrenula fosilnim gorivima, ukidajući podsticaje za obnovljive izvore energije i električna vozila, Kina je napravila još jači zaokret ka zelenoj energiji. Kineski lider Si Đinping pokrenuo je veliku reformu kineske ekonomije s ciljem da je zaštiti od svetskih energetskih kriza.

Pokrenuti su ogromni projekti obnovljivih izvora energije vetra i sunca, uloženo je u sve dublje naftne bušotine i sklopljen niz sporazuma s trećim zemljama kako bi se smanjila zavisnost od uvoznog goriva i zaštitilo od spoljašnjih šokova, prenosi američki Si-En-En.