U četvrtak, 23. aprila, od 19 časova, u knjižari Vulkan u Sremskoj ulici, održaće se predstavljanje knjige Uputstvo za odgajanje dece , autora dr Svetislava Popovića. Na promociji učestvuju dr Svetislav Popović, prof. dr Maja Đorđević Milošević i Marija Radić, urednica domaće književnosti, koja će moderirati razgovor.

Roditeljstvo izvan saveta i pravila

Roditeljstvo se često svodi na savete, pravila i brza rešenja, ali stvarnost je daleko složenija i neuhvatljivija. Knjiga Uputstvo za odgajanje dece donosi pogled na pedijatriju koji prevazilazi granice klasičnog medicinskog pristupa, usmeravajući pažnju na dete kao celinu i na odnose koji oblikuju njegovo odrastanje.





Medicina koja sluša i razume

Na njenim stranicama dr Svetislav Popović, pedijatar sa višedecenijskim iskustvom, govori o medicini koja ne staje na dijagnozi. O strahovima roditelja, o ulozi ishrane i preventive, o značaju razumevanja i razgovora. Knjiga obuhvata teme sa kojima se svakodnevno susreću i roditelji i lekari, povezujući stručno znanje sa iskustvom iz prakse i dubokim uvidima u razvoj deteta.



Pozivamo vas da nam se pridružite 23. aprila i provedete veče u razgovoru o temama koje se tiču detinjstva, zdravlja i roditeljstva, uz priliku da postavite pitanja i čujete iskustva iz prve ruke.