

Prava tragedija zadesila je Srbiju pre tri godine zbog slučaja u Valjevu. Bebica stara svega osam meseci preminula je od brutalnih opekotina, a uprkos borbi lekara, nažalost njoj nije bilo spasa.

Velika tragedija dogodila se u večernjim satima u julu 2023. godine u Valjevu, kada je u bolnicu ušetala majka S. N. (25) i donela svoje dete koje je bilo u teškom stanju. Reč je bio o devojčici koja je zadobila teške opekotine, zbog čega je istog časa započeta reanimacija. Nažalost bebica je preminula, a imala je svega osam meseci.

Međutim, detalji tragedije šokirali su i u isto vreme rastužili čitavu javnost. Kako su navodili mediji tada, do tragedije je najverovatnije došlo tako što je četvorogodišnji dečak, u momentu odsustva majke iz kupatila, na slavini u kadi pustio vrelu vodu dok se u njoj nalazila njegova osmomesečna sestra. Inače u porodici se nalazilo četvoro dece.

- Oni su bukvalno kod nas tek od nedavno, ima nekoliko dana, a viđali smo ih samo napolju sa decom. Nisu se odvajali od dece. Vidi se da su fini i skromni ljudi, koji vode računa o deci. Mi pretpostavljamo da se ova nesreća desila spletom okolnosti - kažu komšije i objašnjavaju:

- Verujemo da im je sve u kući još uvek nepoznatno i novo i da je dečačić zato pogrešio kada je odvrnuo česmu, verovatno nije znao na koju stranu se pušta topla, a na koju hladna voda - ispričala je jedna komšinica za Kurir tada.

- Niko od članova moje porodice u tom trenutku nije bio kod kuće. Ja sam se vratio iz Beograda, a komšinica koja živi do nas izašla je napolje i počela da vrišti: "Upomoć, upomoć, dete mi umire" - ispričao je komšija za beogradske medije koji je odvezao nesrećnu devojčicu i njenu majku u Urgentni centar u Valjevu.

Tada se navodilo da se ispituje da li postoji odgovornost majke i da li je počinila krivično delo zanemarivanje dece. Međutim, zasad nije poznat ishod tragedije.

BONUS VIDEO