Sa dolaskom toplijih dana i porastom temperatura, potrošnja vode u domaćinstvima širom Srbije naglo raste. Zalivanje bašti i travnjaka, češće tuširanje, punjenje bazena i druge aktivnosti karakteristične za leto dovode do znatno većih računa, koji mnogim građanima predstavljaju neočekivan udar na kućni budžet.

Iako se voda često smatra jednom od manje značajnih stavki među mesečnim troškovima, tokom jula i avgusta situacija se menja. Upravo tada potrošnja dostiže svoj maksimum, a računi za vodu mogu da budu i nekoliko puta veći nego tokom zimskih meseci.

Koliko prosečno domaćinstvo plaća vodu?

Visina računa za Infostan zavisi od više faktora, među kojima su kvadratura stana, broj članova domaćinstva i način grejanja. Kada se izdvoji samo stavka koja se odnosi na vodu i kanalizaciju, trošak je ipak znatno manji od ukupnog računa.

Prema važećim cenama, voda i kanalizacija u Beogradu zajedno koštaju približno od 90 do 135 dinara po kubnom metru. Prosečno domaćinstvo mesečno potroši između 10 i 12 kubika vode, pa se račun za ovu uslugu uglavnom kreće od oko 800 do 1.500 dinara.

Situacija je nešto drugačija u kućama. Domaćinstvo od tri do četiri člana koje živi u kući površine oko 200 kvadratnih metara, bez značajnijeg zalivanja dvorišta, najčešće troši između 12 i 20 kubika vode mesečno. To znači da račun za vodu i kanalizaciju obično iznosi između 1.200 i 2.800 dinara.

Zalivanje dvorišta pravi najveću razliku

Pravi skok troškova nastupa tokom leta kada počne redovno zalivanje travnjaka, cveća i bašte. Tada mesečna potrošnja može da dostigne između 30 i 60 kubika, a u pojedinim slučajevima i više.

U praksi to znači da račun za vodu može da poraste na 3.000 do 8.000 dinara mesečno, dok kod intenzivnog svakodnevnog zalivanja troškovi mogu biti i veći.

Stručnjaci ističu da problem nije sama veličina kuće, već način korišćenja vode. Samo jedan do dva sata rada prskalica dnevno mogu da potroše više vode nego što je celoj porodici potrebno za osnovne životne potrebe tokom dana. Zbog toga se tokom letnjih meseci računi za vodu neretko udvostruče ili čak utrostruče.

Pored zalivanja, dodatnu potrošnju stvaraju i aktivnosti koje građani često ne primećuju. Pranje automobila u dvorištu, češće korišćenje creva, kao i duže tuširanje nakon boravka na visokim temperaturama, mogu značajno da povećaju ukupnu mesečnu potrošnju.

Neispravan vodokotlić može da napravi veliki trošak

Jedan od najjednostavnijih načina za uštedu jeste redovna kontrola vodovodnih instalacija. Čak i naizgled bezazleno kapanje slavine ili kvar na vodokotliću mogu svakodnevno da uzrokuju gubitak desetina litara vode.

Takvi skriveni gubici često ostaju neprimećeni mesecima, ali se njihov efekat jasno vidi na računima. Zbog toga stručnjaci preporučuju redovne provere instalacija i blagovremeno otklanjanje kvarova, jer se na taj način mogu izbeći nepotrebni troškovi i značajne finansijske posledice na godišnjem nivou.

Kako leto bude odmicalo, potrošnja vode će ostati jedan od ključnih faktora koji utiču na kućni budžet, pa racionalno korišćenje i kontrola potrošnje mogu doneti primetne uštede već na narednom računu.

BONUS VIDEO