U Rajlovcu je jutros došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je kombi udario u betonski stub, a vozač je izgubio život.

Prema zvaničnom saopštenju MUP-a KS:

Dana 22.04.2026. godine u 07:50 sati PU Novi Grad – PO Rajlovac prijavljeno je da je u ulici Rajlovačka cesta, Novi Grad, na neutvrđen način došlo do skretanja sa kolovoza i udara u betonski stub motornog vozila – kombija, kojim je upravljao vozač star 61 godinu, čiji je identitet utvrđen.

U 08:20 sati lekar Hitne pomoći konstatovao je smrt vozača.

Uviđaj je u toku.



BONUS VIDEO: