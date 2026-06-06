Prava drama odigrala se u grčkom letovalištu Neos Marmaras, kada su jednoj porodici iz Srbije kolica sa detetom nekontrolisano krenula niz strmu ulicu. Samo zahvaljujući prisebnosti i brzoj reakciji devojke po imenu Magda izbegnuta je tragedija koja je mogla da ima nesagledive posledice.

Incident se dogodio na Sitoniji, gde su zbog karakterističnih strmih ulica Neos Marmarasa kolica sa detetom iznenada krenula nizbrdo velikom brzinom. Roditelji su u šoku potrčali za njima, ali ih noge nisu mogle sustići.

U tim dramatičnim trenucima pojavila se devojka koja je uspela da zaustavi kolica i, po svemu sudeći, spasi život detetu.

Majka, koja je zbog pretrpljenog šoka i stresa zaboravila da uzme kontakt svoje spasiočke, uputila je apel preko stranice Grčka Info kako bi pronašla devojku i zahvalila joj se. Njena objava ubrzo se proširila društvenim mrežama.

- Još dolazimo sebi... Sada je sve okej, hvala Bogu. Jedna devojka se našla u pravom trenutku na pravom mestu... Kolica su nam otišla nizbrdo niz jednu ulicu. Jurili smo za njima koliko su nas noge nosile, ali da nije bilo te devojke, ko zna kako bi se sve završilo... Sam Bog ju je poslao. Ali od šoka i stresa nismo uspeli da uzmemo njene podatke - napisala je potresena majka.

Ubrzo je usledio srećan epilog.

Zahvaljujući velikom broju ljudi koji su delili apel, pronađena je devojka koja je sprečila tragediju. Reč je o Magdi, ćerki Srpkinje Zorice Nikolić, koja drži market na ulazu u Neos Marmaras.

- Pronašli smo devojku koja je u Neos Marmarasu sprečila tragediju i verovatno spasila život jednom detetu. Njeno ime je Magda, a ćerka je naše Srpkinje Zorice Nikolić, koja drži market na samom ulazu u mesto - objavljeno je na stranici Grčka Info.

Vest je izazvala lavinu emocija među Srbima, a društvene mreže preplavile su poruke zahvalnosti i divljenja.

- Magda, hvala ti od srca. Želimo ti svako dobro i da ti se ova dobrota vrati višestruko u životu - samo je jedna od brojnih poruka upućenih devojci koja je svojim herojskim potezom sprečila nezamislivu tragediju.