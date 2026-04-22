Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su osamnaestogodišnjeg M. V. zbog sumnje da je izvršio krivično delo polno uznemiravanje, saznaje "Telegarf.rs".

Drama koja je mogla imati kobne posledice odigrala se u jednom prigradskom naselju, kada je osumnjičeni mladić nasilno upao u stan u kojem se nalazila maloletna devojka.

Prema nezvaničnim informacijama, napadač je odmah po ulasku nasrnuo na devojku. Sumnja se da joj je u toku rvanja pocepao odeću, a potom je upotrebom fizičke snage pokušao da je odvuče u spavaću sobu.

Uprkos velikom stresu i strahu, devojka je pokazala izuzetnu prisebnost uspela je da se otrgne iz ruku napadača da pobegne i odmah potražila pomoć. Srećom, u ovom incidentu devojka nije zadobila fizičke povrede.

Policija je brzom intervencijom locirala i lišila slobode M. V. (18). Po nalogu nadležnog tužilaštva, osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden na saslušanje.

