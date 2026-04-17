

Muškarac iz Niša, pozvao je policiju u Vranju i prijavio da je u stanu, gde je došao u goste, pokušao da ga seksualno iskoristi rođak.

Nišlija je pozvao policiju iz jednog hotela u Vranju, gde je pobegao, te ispričao da je došao za praznike kod ženinih rođaka, te da je sa svojim badžom tj. pašenogom, izašao do grada kako bi prošetali.

- Nakon toga su otišli u stan, a on je u nekom trenutku zaspao i kada se probudio video da su mu pantalone skinute i da ga pašenog "oralno seksualno iskorišćava". Ustao je i pokušao da pobegne. Nišlija je Vranjanca pretukao i otišao u hotel, a mobilni telefon i cipele ostale su mu u stanu - navodi izvor "Blica" detalje krivične prijave.

Optuženi Vranjanac za polno uznemiravanje je sve demantovao, tvrdeći da je prišao samo da Nišliju pokrije ćebetom, a da je Nišlija ustao i zadao mu dva udarca po licu i pobegao iz stana.

Vranjanac je potražio medicinsku pomoć u ZC Vranje, odakle je upućen na Kliniku za lečenje očnih bolesti UKC u Nišu i kod maksilofacijalnog hirurga.

