Istresanje stolnjaka kroz prozor ili sa terase u stambenoj zgradi u Beogradu može vas koštati 5.000 dinara.

Prema Zakonu o javnom redu i miru, strogo je zabranjeno istresanje tepiha, posteljine, stolnjaka i drugih predmeta sa terasa, balkona, lođa i prozora, kao i bacanje bilo kakvog otpada.

Ova zabrana postoji u gradovima širom Srbije, a cilj je očuvanje čistoće, reda i mirnog života u stambenim zajednicama.

Prema odlukama o kućnom redu, kazne za fizička lica razlikuju se od grada do grada i mogu iznositi od nekoliko hiljada do više desetina hiljada dinara, u zavisnosti od vrste prekršaja i učestalosti ponavljanja.

U Beogradu se za istresanje stolnjaka, posteljine i sličnih predmeta sa balkona najčešće izriču novčane kazne od oko 5.000 dinara, piše beogradski medij.

Strože kazne predviđene su za narušavanje javnog reda i mira, posebno u slučajevima buke tokom vremena odmora ili ponovljenih prekršaja.

Kazne izriču komunalna milicija ili komunalni inspektor, najčešće putem prekršajnog naloga. U ozbiljnijim ili ponovljenim slučajevima, postupak može biti prosleđen prekršajnom sudu.

Prijavu može podneti svaki stanar zgrade, bez potrebe da se prethodno uključuje profesionalni upravnik.

U praksi, istresanje stolnjaka sa terase spada upravo u tu kategoriju "drugih stvari”, zajedno sa krpama, čaršavima, ćebadima i sličnim predmetima koji se istresaju zbog prašine ili mrvica, prenosi Informer.

BONUS VIDEO