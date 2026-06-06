Naime, kako se može videti, veliki broj građana putuje iz Tivta ka Beogradu, koristeći letove kompanija Air Serbia i Air Montenegro.

Na snimcima zabeležnim na aerodromu u Tivtu vide se velike gužve, posebno na šalterima za čekiranje putnika koji lete za Beograd. Snimci prikazuju veliki broj putnika koji strpljivo čekaju ukrcavanje.

Scene sa aerodroma iz Tivta su izazvale reakcije na društvenim mrežama posebno povodom održanog samita u Tivtu.

- Od Evropskih vrednosti, Crnogorci najviše vole Beograd. Prepun aerodrom, svi se vraćaju kući - navodi se u jednoj od objava na društvenoj mreži Iks.

Podsetimo, u Tivtu je održan samit EU - Zapadni Balkan pod sloganom "Zajednički prosperitet i stabilnost EU i Zapadnog Balkana" koji je okupio lidere EU i zemalja Zapadnog Balkana.

Srbiju je na samitu u Tivtu predstavljao predsednik Aleksandar Vučić.