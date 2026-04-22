Jedan Kočevac (22), zbog depresije jer nije mogao da zadovolji svoju devojku, odsekao je sebi genitalije. Pošto je devojka otišla od njega razočarana, on je odlučio da se kazni, ali je zbog obilnog krvarenja prevezen u bolnicu, a zatim, zbog specifičnosti slučaja, prebačen u KBV u Štipu.

U međuvremenu je polni organ pronađen i zajedno sa njim poslat u Štip. Kada se to dogodilo, pre dvanaest godina, doktori nisu želeli da komentarišu slučaj, već su kratko rekli da mladić najverovatnije neće imati fiziološke posledice.

Još jedan slučaj zabeležen je u Makedoniji: nedavno je jedan četvorogodišnjak odsekao sebi genitalije, koje je bacio u WC šolju i povukao vodu. Lekari su mu morali ugraditi cevčicu kako bi mogao da obavlja osnovne fiziološke potrebe.

