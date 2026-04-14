Službenici Stanice granične policije i Podgorica uhapsili su jutros na graničnom prelazu Božaj državljanina Republike Severne Makedonije Lj.S. (56), za kojim je bila raspisana međunarodna poternica, saopštila je Uprava policije.

Kako je saopšteno iz policije, kontrola je obavljena oko 8.30 časova, kada je, u saradnji sa službenicima NCB Interpol-a Podgorica, utvrđeno da se ovo lice potražuje po zahtevu NCB Interpol-a Skoplje.

„Za Lj.S. je raspisana međunarodna poternica radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od pet godina zbog krivičnog dela nanošenje teške telesne povrede, propisanog Krivičnim zakonikom Republike Severne Makedonije“, navodi se u saopštenju.

Osumnjičeni je uhapšen i sproveden u službene prostorije Odeljenja bezbednosti Podgorica.

Iz policije dodaju da sledi dalja komunikacija i procedura između nadležnih pravosudnih organa Crne Gore i Republike Severne Makedonije u cilju njegovog izručenja.

