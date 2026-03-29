Osnovno javno tužilaštvo u Kočanima izvršilo je uviđaj na licu mesta u blizini Vinice, gde je pronađeno telo preminulog muškarca sa prostrelnom ranom od vatrenog oružja.
Osoba je identifikovana kao lovočuvar, koji je bio deo grupe za komercijalni lov.
U toku su radnje na obezbeđivanju dokaza, vrše se pretresi i odgovarajuća veštačenja tragova.
Zadržana su tri strana i jedan makedonski državljanin koji su bili deo grupe za komercijalni lov i za koje se ispituje da li su bili umešani u pucnjavu.
Okolina Vinice je poznata po lovištima, a komercijalni lov često privlači strane turiste (najčešće iz Italije ili susednih zemalja).
