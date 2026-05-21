Javni tužilac i policajci iz Sektora unutrašnjih poslova Skoplje u selu Kopanica u okolini severnomakedonske prestonice pronašli su telo 37-godišnje žene bez znakova života, sa prostrelnom ranom na glavi, javlja Sloboden pečat.

- Po nalogu javnog tužioca telo preminule je poslato na obdukciju, a preduzimaju se i druge mere i aktivnosti radi potpunog rasvetljavanja slučaja. Pored tela je pronađen pištolj "Glock 19", u vlasništvu njenog supruga. Lice je odmah obezbeđeno, a Osnovno javno tužilaštvo Skoplje donelo je naredbu za sprovođenje istražnog postupka. Javni tužilac je sudiji za prethodni postupak dostavio predlog za određivanje mere pritvora za osumnjičenog, a pritvor je odobren od strane suda - saopštilo je tužilaštvo.

U međuvremenu, iz tužilaštva navode da zajedno sa policijom nastavljaju aktivnosti radi potpunog razjašnjenja događaja.

Alo/Sloboden pečat

