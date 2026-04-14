Dvojica muškaraca iz Demir Kapije oteli su dvadesetjednogodišnjeg dečaka iz Negotina, pretili mu pištoljem i oštrim predmetom, odveli ga na nepoznato mesto i pretukli ga.

„Dana 12. aprila 2026. godine u 16:45 i 18:40 časova, policijski službenici Odeljenja unutrašnjih poslova Negotina uhapsili su B.M. (37) i K.S. (30), obojicu iz sela Korešnica, region Demirkapi, postupajući po prethodnoj prijavi da su, koristeći putničko vozilo marke Mercedes sa registarskim tablicama Demirkapi, protivpravno lišili slobode dvadesetjednogodišnjeg muškarca iz Negotina, pretili mu pištoljem i oštrim predmetom, nakon čega su ga odveli na nepoznatu lokaciju i fizički napali. Pištolj i drugi predmeti su pronađeni i oduzeti, a o događaju je obavešten javni tužilac. B.M. i K.S. su zadržani u policijskoj stanici i nakon što se događaj u potpunosti dokumentuje, protiv njih će biti podnete odgovarajuće optužnice“, saopštila je policija.

