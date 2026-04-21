Policijski službenici Uprave policije Regionalnog centra bezbednosti "Sever", uz kontinuiranu podršku i saradnju sa službenicima Regionalnog centra bezbednosti "Centar", nakon sprovedenih opsežnih operativnih aktivnosti i precizno izvedene taktičke akcije, locirali su u užem gradskom jezgru Rožaja, na otvorenom prostoru, Vehida Murića (25) iz Rožaja, osumnjičenog za krivično delo teško ubistvo i istog lišili slobode, o čemu je obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

Sumnja se da je Vehid Murić prethodno, u podgoričkom naselju Stari Aerodrom, lišio života tri lica: Denisa Hota (27) i Nezrina Hota (34) iz Rožaja, kao i K.M. (55), državljanina Republike Srbije iz Novog Pazara.

- Nakon sprovođenja sveobuhvatnih izviđajnih i dokaznih radnji, javnost će biti blagovremeno i transparentno informisana o svim relevantnim okolnostima i daljem toku postupka, gde je i u ovoj fazi prikupljen dovoljan broj dokaza i činjenica koje nedvosmisleno ukazuju da je osumnjičeni V. M. direktni izvršilac ovog krivičnog dela- saopštio je MUP Crne Gore.

Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti sproveden Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost.

