Milić Vukašinović je u intervjuu za sarajevski "Express" otkrio da su mu unuci žive u domu u Sarajevu, te da tamo odlazi kada poželi da ih vidi i provede s njima neko vreme. Oni naslednici njegove pokojne ćerke Maje.

Oni su u kontaktu i Milić Vukašinović ih posećuje uvek kada se nađe u Sarajevu.

- Kada god odem u Sarajevo ja ih posetim. Smešteni su u „Dečijem domu”. Jako fini, dobri učenici i verujem da će postati pošteni ljudi - ispričao je on i dodao da nije lako da odvede decu svojoj kući:

- To ide malo teže, jer je njihov otac još živ, pa je pravno sve to jedna velika zavrzlama - zaključuje Milić pre nekoliko godina.

Podsetimo, rokerova ćerka Maja Avdubegović izvršila je samoubistvo 2018. godine. On je njenu smrt teško podneo jer su bili veoma bliski.

– Ćerka se rodila 1983. godine. Slavio sam dva, tri dana po gradu, to su svi znali. Izveo sam je iz bolnice i odveo kući. Kupio sam tad prvu video-kameru, koštala je 16.000 maraka. Stalno sam je snimao, sve do rata, do njene devete godine. Bila je užasno razmažena, nije imala nagon za jelom uopšte, samo je vodu pila – pričao je jednom prilikom i nastavio: Samo je vrištala kad bi morala da jede… Ja sam joj dao ime Maja, nismo znali koje ćemo ime i, kad sam je doneo, vidim spava i, kažem: „Mala Maja paja…“ i tako je ostalo… Jednom je htela i da se ubije, popila je bila punu šaku amfetamina, jedva su je spasli. Tad su je poslali i u ludnicu, tamo je neki napadao da je siluje. Sve je to pričala kada je izašla iz te bolnice i delovalo je kao da se „skinula”. Petnaest dana je tu ležala, tad smo živeli na Vidikovcu. Opisivala je sebe u tim stanjima, šta je sve doživljavala. Tražila je tada da ide na „Egzit”, ja sam joj kupio bio komplet karata, to je bila ogromna greška. U tom periodu bila je sama, više nije bila sa onim dečkom. Tad se spetljala sa nekim narkomanima, pa je otišla na Filmski festival u Sarajevu, muke su to bile. Onda se opet zaljubila u teškog narkomana, sa njim se venčala i dobila dvoje dece. Kad mi je rekla da je trudna i to još sa hepatitisom C, ja sam bio van sebe još dugo posle. Posle im je socijalni radnik uzeo decu - rekao je Milić nedavno za Kurir.

Tada, otvorio je dušu pa priznao i da je uvek bio spreman za najteži telefonski poziv.

- Bio sam spreman svakog časa da mi jave na telefon da mi je ćerka umrla. Svaki put kad bi zazvonio telefon, pomislio sam: „Evo ga, sad će da mi jave da se predozirala.“ Ona je pokušavala da se skine, ali, eto… Sahranio sam i oca i majku, brata, sestru, sina od brata, ali, ipak, ćerka je ćerka. To mi je bilo najbolnije u životu, jako smo nas dvoje bili prisni. Ali bio sam nekako pripremljen na to, dugo je trajalo. Jedanaest godina je trajala ta borba. Moja sadašnja supruga Suzana ju je zaposlila kod Branke Sovrlić na Baščaršiji, u „Kući mesa“, sve je bilo super i, posle neka tri meseca, opet se vratila… Branka joj je rekla da to ne valja ništa, odmah smo znali šta je. Ogromne su to cifre bile za lečenje, njoj majka ništa nije mogla da pomogne jer je bila nepokretna… – objašnjavao je.

