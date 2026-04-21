Večerašnje Loto izvlačenje ponovo je završeno bez glavnog dobitnika — čak 350.000 evra ostalo je neosvojeno, dok su igrači ostali “kratki” za sedmicu.

Prema podacima Državne lutrije Srbije, u 32. kolu izvučena je kombinacija:

36, 33, 2, 17, 8, 22 i 5

Iako sedmica nije pogođena, šest igrača imalo je dovoljno sreće da pogodi “šesticu”, koja je u ovom kolu vredela:

523.258 dinara

NI LOTO PLUS NIJE DAO DOBITNIKA

Ni u Loto plus igri nije bilo srećnog dobitnika glavne nagrade od čak:

2.300.000 evra

Izvučeni brojevi bili su:

1, 19, 9, 35, 29, 38 i 10

NI DŽOKER NIJE POKLONIO 300.000 EVRA

Igrači su večeras pokušali i kroz Džoker, gde je nagrada iznosila:

300.000 evra

Ali ni tu nije bilo dobitnika.

Izvučena kombinacija:

9, 1, 6, 6, 0 i 5

SVE SE PRENOSI U NAREDNO KOLO

Pošto niko nije pogodio glavne nagrade, fondovi se prenose u naredno izvlačenje, koje je zakazano za: petak, 24. april

To znači da će sledeće kolo doneti još veće iznose i novu šansu za igrače.