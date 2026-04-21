Večerašnje Loto izvlačenje ponovo je završeno bez glavnog dobitnika — čak 350.000 evra ostalo je neosvojeno, dok su igrači ostali “kratki” za sedmicu.
Prema podacima Državne lutrije Srbije, u 32. kolu izvučena je kombinacija:
36, 33, 2, 17, 8, 22 i 5
Iako sedmica nije pogođena, šest igrača imalo je dovoljno sreće da pogodi “šesticu”, koja je u ovom kolu vredela:
523.258 dinara
NI LOTO PLUS NIJE DAO DOBITNIKA
Ni u Loto plus igri nije bilo srećnog dobitnika glavne nagrade od čak:
2.300.000 evra
Izvučeni brojevi bili su:
1, 19, 9, 35, 29, 38 i 10
NI DŽOKER NIJE POKLONIO 300.000 EVRA
Igrači su večeras pokušali i kroz Džoker, gde je nagrada iznosila:
300.000 evra
Ali ni tu nije bilo dobitnika.
Izvučena kombinacija:
9, 1, 6, 6, 0 i 5
SVE SE PRENOSI U NAREDNO KOLO
Pošto niko nije pogodio glavne nagrade, fondovi se prenose u naredno izvlačenje, koje je zakazano za: petak, 24. april
To znači da će sledeće kolo doneti još veće iznose i novu šansu za igrače.
Komentari (0)