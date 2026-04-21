Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je jasnu poruku nemačkim partnerima, ističući poverenje koje građani Srbije imaju u nemačke kompanije, ali i spremnost da sasluša sve primedbe koje dolaze iz njihovih redova.

– Srbi vole da rade u nemačkim kompanijama jer znaju da ostajete dugo – poručio je Vučić, naglašavajući stabilnost i kontinuitet koji nemačke firme donose na domaće tržište.

On je istakao da pažljivo prati sve što dolazi iz nemačkog poslovnog i diplomatskog vrha.

– Uvek pažljivo slušam reči ljudi iz nemačkog rukovodstva, kao i ambasadorke Konrad. Razumem primedbe, sa nekima sam saglasan – rekao je predsednik.

Kritike prihvata — ali ima i šta da kaže

Vučić je naglasio da su kritike dobrodošle i da Srbija želi otvoren dijalog sa partnerima.

– Sva vaša kritička pitanja su dobrodošla – istakao je.

Ipak, dodao je da i Srbija ima šta da kaže, ali da za to postoji drugo vreme.

– Možda bismo i mi imali neka kritička pitanja, ali ćemo ih ostaviti za drugu priliku – poručio je Vučić.