Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Zrenjaninu odredio je pritvor do 30 dana Kikinđaninu M. Đ. (28), osumnjičenom da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu je, nakon saslušanja, predložilo da se osumnjičenom M. Đ. odredi pritvor zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.

Naredbom o sprovođenju istrage, njemu se stavlja na teret da je neovlašćeno, radi prodaje, držao opojnu drogu kanabis.

Od njega je oduzeto ukupno 13 kilograma i 959 grama kanabisa.

U toku istrage prikupiće se svi dokazi za donošenje pravilne i zakonite javnotužilačke odluke, saopštilo je zrenjaninsko tužilaštvo.

(Dnevnik)

