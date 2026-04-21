Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Zrenjaninu odredio je pritvor do 30 dana Kikinđaninu M. Đ. (28), osumnjičenom da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu je, nakon saslušanja, predložilo da se osumnjičenom M. Đ. odredi pritvor zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.
Naredbom o sprovođenju istrage, njemu se stavlja na teret da je neovlašćeno, radi prodaje, držao opojnu drogu kanabis.
Od njega je oduzeto ukupno 13 kilograma i 959 grama kanabisa.
U toku istrage prikupiće se svi dokazi za donošenje pravilne i zakonite javnotužilačke odluke, saopštilo je zrenjaninsko tužilaštvo.
(Dnevnik)
BONUS VIDEO
Komentari (0)