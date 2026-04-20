Na Savskom vencu pronađeno je telo mladića (24) iz Beograda, za kojim se tragalo dva dana, dok policija utvrđuje okolnosti smrti.

Prema prvim, nezvaničnim informacijama, sumnja se da pronađeno telo pripada mladiću (24) iz Beograda, čiji je nestanak prijavljen policiji pre dva dana. Policija je rano popodne locirala telo u ovom naselju, nakon čega je usledila blokada čitavog kvarta.

Na licu mesta okupili su se članovi porodice nestalog, a njihove potresne reakcije ukazivale su da je reč upravo o mladiću za kojim se tragalo. Apel o njegovom nestanku prethodno je bio podeljen na društvenim mrežama.

Forenzički timovi detaljno su pregledali mesto pronalaska, dok su inspektori kriminalističke policije upoređivali podatke iz prijave o nestanku sa tragovima nađenim na terenu. Ekipe Hitne pomoći dežurale su zbog članova porodice kojima je pozlilo od šoka.

– Svi smo se nadali da će biti pronađen živ. Ovo je strašan udarac za porodicu, niko još ne može da poveruje da je to on - rekao je izvor blizak istrazi.

Telo će po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu biti preneto na Institut za sudsku medicinu, gde će se utvrditi tačan trenutak smrti, da li postoje tragovi nasilja ili je reč o nesrećnom slučaju, kao i rekonstruisati kretanje mladića od nestanka do pronalaska tela.

