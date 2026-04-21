Danilo Mandić, sinovac predsednika Skupštine Andrije Mandića oglašen je krivim i osuđen juče na godinu dana zatvora zbog sumnje da je 19. aprila prošle godine ukrao skupštinsko vozilo.

Sud ga je oslobodio od optužbe da je neovlašćeno nosio oružje i nanošenje povreda.

On se sumnjičio da je 19. aprila oko 3 sata i 40 minuta izjutra,vozeći skupštinski „range rover“ preprečio automobilom put Podgoričanima Darku Peroviću i Arisu Turkoviću, nakon čega je, kako se sumnjalo, pucao na Perovića.

Podsetimo, Mandića podgoričko Osnovno državno tužilaštvo teretilo je za teško delo protiv opšte opasnosti, laka telesna povreda i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, ali i za krađu skupštinskog vozila.

Protiv Mandića, istragu je vodilo Više državno tužilaštvo, ali je nakon ocene svih dokaza taj slučaj dodeljen ODT-u jer, kako je obrazloženo, „optuženi nije imao nameru da ubije Perovića i Turkovića".

Osnovni sud u Podgorici saopštio je da Mandić na godinu dana zatvora zbog krivičnog dela oduzimanje vozila, dok je istovremeno oslobođen optužbi za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja, nanošenje povreda i teško delo protiv opšte sigurnosti, jer njegova krivica za ta dela nije dokazana van razumne sumnje.

Sud je ukinuo pritvor Mandiću, imajući u vidu da je u pritvoru proveo tačno godinu dana, koliko iznosi i izrečena kazna.

