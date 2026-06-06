Luna Đogani je već pet godina u braku sa Markom Miljkovićem, a nedavno su se pojavile spekulacije da se razvode.

Sada je otvoreno progovorila o odnosu sa Markom, te istakla da je u njihovom braku sve u najboljem redu, što jedno drugom dokazuju na dnevnom nivou.

- Marko hoće sve da radi, ali onda dođu ženice i u komentarima pljuju mene zašto moj partner učestvuje u svemu. Radimo zajedno, ali i u kući radimo zajedno. To je problem, jer verovatno one to nemaju, pa im je krivo. Nerviram ih jer sam dozvolila da moj muž pere sudove, veš, pravi ručak i tako dalje. Ne teram ga, čovek hoće - ispričala je Luna Đogani u emisiji "Magazin in".

BONUS VIDEO: