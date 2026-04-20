Jedan nezapamćen slučaj dogodio se u beogradskom naselju Glogonjski rit, u stanu u kojem je Aleksandar M. (70) živeo sa sinom D. M.

Aleksandar je preminuo prirodnom smrću, a njegov sin je boravio pored tela oko nedelju dana. Policija je na vrata zakucala nakon poziva komšija koje su primetile da je prozor stana otvoren iako je napolju hladno i pada kiša, kao i da nedelju dana nije bilo svetla u stanu. Nesnosan smrad raspadanja širio se zgradom.

Kada je policija pokušala da obije vrata, unutra je zatekla sina. Mladić, koji je mentalno oboleo i nije bio sposoban za samostalan život, nesvestan svojih postupaka, nakon smrti oca hranio se mesom sa očevog tela.

Telo je odneto na obdukciju, a sin je prevezen u psihijatrijsku ustanovu.

Ova tragedija dogodila se 03.10.2020. godine.

