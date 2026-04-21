Danijel Kinahan (48), kojeg označavaju kao jednog od ključnih ljudi globalnog narko-podzemlja, kao vođu kartela „Kinahan“ i jednog od vođa kartela „Tito i Dino“, uhapšen je u Dubaiju.

Iako se zvanično vodio kao begunac kojeg navodno nisu mogli da uhapse četiri godine, on već deceniju živi u Dubaiju i često se pojavljivao u javnosti, pa je tako poslednji put fotografisan nedavno na velikom takmičenju u borilačkim veštinama u pomenutom gradu.

Njegovo hapšenje je 15. aprila izvršeno na osnovu naloga suda u Irskoj, čiji je Kinahan državljanin, i irske vlasti sada očekuju njegovu ekstradiciju u tu zemlju. Tereti se za organizovani kriminal, uključujući krijumčarenje i distribuciju velikih količina narkotika.

Kinahan se od 2022. godine nalazi i na američkoj listi sankcionisanih osoba, gd‌e je označen kao jedan od lidera kartela koji nosi njegovo ime.

Američke vlasti su ranije ponudile nagradu od čak pet miliona dolara za informacije koje bi dovele do njegovog hapšenja.

Međutim, posebnu pažnju izazivaju njegove veze s Edinom Gačaninom Titom, državljaninom Holandije iz Bosne i Hercegovine, koji je takođe uhapšen u Dubaiju u martu prošle godine, a onda i pušten nakon mesec dana.

Brojni svetski mediji pisali su o njihovim bliskim odnosima, a dodatnu potvrdu predstavlja činjenica da je Gačanin bio gost na Kinahanovom venčanju održanom 2017. godine u Dubaiju.

Podsetimo, slučaj Edina Gačanina, vođe kartela „Tito i Dino“, u Holandiji još uvek nema konačan pravni epilog, iako je ranije osuđen na sedam godina zatvora zbog krijumčarenja narkotika.

Danijel je rodnu Irsku napustio ranih dve hiljaditih kako bi u Španiji vodio porodični biznis. Tamo je bio do 2016, kada je preživeo nekoliko atentata, od kojih je jedan bio na boks meču, pa se preselio u Dubai.

Bezbednosne službe širom sveta označavaju Danijela kao vođu kartela „Kinahan“, za koji su američke i evropske vlasti navele da je reč o globalnoj kriminalnoj mreži umešanoj u trgovinu drogom i pranje novca u više zemalja.

- Danijel Kinahan je jedan od najbitnijih saradnika Edina Gačanina Tita. Kinahan je vođa irske mafije koja je bila deo superkartela „Tito i Dino“, kojim su rukovodili njih dvojica i Rafaele Imperijale Pasta iz italijanske mafije. Ovaj superkartel kontrolisao je većinu tržišta kokaina u Evropi, a isporuke su radili i u Aziju, Australiju i Afriku. Samo tokom 2017. godine zaplenjeno im je više od 10 tona kokaina - ispričao je izvor iz istrage.

„Kinahan“ je u dugogodišnjem ratu za Hačevim klanom, a u tom sukobu je od 2015. godine ubijeno 18 ljudi.

Kako su ranije pisali bosanski mediji, novac stečen krijumčarenjem Titov kartel je delimično prao kroz Bosnu i Hercegovinu uz pomoć bivših i sadašnjih pripadnika Specijalne jedinice FUP-a.

Inače, Danijel je pokrenuo menadžersku kompaniju „MTK global“, koja sarađuje sa sportistima koji se bave borilačkim veštinama. Među njihovim klijentima su i bokser Tajson Fjuri i MMA borac Daren Til, iako su se obojica distancirala od svog menadžmenta.

Tita ne zovu na robiju

Krajem 2023. godine Tito je priznao holandskom pravosuđu krijumčarenje 2,4 tone kokaina i osam tona hemikalija za proizvodnju narkotika, čime je dogovorio sedmogodišnju kaznu zatvora koju je trebalo da služi gde želi. Međutim, kaznu nikada nije odslužio - nastavio je da živi slobodno u Dubaiju, u luksuznom stanu u „Burdž Kalifi“ vrednom oko 20 miliona evra.

Fingirani pritvor

Početkom 2025. godine, nakon prikazivanja dokumentarca o superkartelu, holandske vlasti su, pod pritiskom javnosti, pokušale dogovoriti novo hapšenje Edina Gačanina. Nakon kratkog „fingiranog” pritvora, Tito je boravio u vili, a zatim nakratko, sredinom marta 2025, bio prebačen u zatvor da bi krajem aprila ponovo bio pušten na slobodu.