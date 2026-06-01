Policija u Boru zaustavila je u ovom gradu i isključila iz saobraćaja vozača koji je vozio pod dejstvom kokaina, amfetamina i metadona, kao i u Kladovu vozača koji je vozio pod dejstvom kanabisa, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Policija je tokom vikenda zaustavila četrdesetšestogodišnjeg vozača "golfa" koji je u Boru vozio pod dejstvom kokaina, amfetamina i metadona, a u Kladovu četrdesetčetvorogodišnjeg vozača "fijata" pod dejstvom kanabisa.

Pretresom "fijata" pronađena je manja količina biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, pa će nakon veštačenja protiv vozača nadležnom tužilaštvu biti podneta krivična prijava, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

Vozačima je određeno zadržavanje i protiv njih će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave, navodi se u saopštenju MUP-a.

