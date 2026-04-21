Ovan

Vi niste osoba koja voli velike promene. U skladu s tim, ne uživate ni u izlascima. Ako žudite da izađete iz kuće, to je zbog toga što vam unutar nje neko ne prija. Dakle, ne bežite od ukućana već se potrudite da porodične odnose popravite.

Bik

Izmišljate razloge za svoje nezadovoljstvo. Možda su vaši planovi bili preambiciozni pa deo uspeha koji je ostvaren ne doživljavate kao nešto pozitivno. Ako niste dobili sve, za vas je to kao da niste dobili ništa. Ne preterujte.

Blizanci

Dnevni horoskop vam donosi iznenađenje: dobijate podršku od ljudi od kojih ste to najmanje očekivali. Novac koji vam je na raspolaganju nije dovoljan za sve što ste nameravali da kupite. Situacija jeste neprijatna, ali optimizam vas ne napušta. Rešenje ćete uvideti ako se dobro opustite.

Rak

Poruka od zaboravljenog prijatelja iz prošlosti vam ulepšava dan. Odložite sve što ste planirali za danas i sate provedite u neobaveznom druženju. Na neki način, ta osoba vam nagoveštava promene koje vam stižu u narednom periodu.

Lav

Neophodan vam je predah i kratak odmor. Okolnosti koje se nameštaju otvaraju mogućnost da sa prijateljima pobegnete na par dana. Više se krećite i ne oklevajte, kratak oporavak će vas okrepiti pa ćete s lakoćom nadoknaditi propuštene obaveze.

Devica

Stresan dan je pred vama pa je najpametnije da izbegnete sve situacije u kojima biste vi bili u centru pažnje ili na neki način vodili glavnu reč. Ako ste aktivni učesnik u saobraćaju, budite pažljivi, naročito u kasnim večernjim satima.

Vaga

Pokušavate da izbegnete kontakte sa osobama koje vas iscrpljuju. Ipak, poslovnost ne priznaje takvo ponašanje, pa ćete biti primorani da istrpite neke ljude. Iznenadiće vas šta ste mogli da propustite da ih niste uvažili i saslušali.

Škorpija

Dnevni horoskop Škorpiji otvara lepe poslovne mogućnosti. Predstoje pregovori o mogućoj saradnji sa inostranstvom kao i šansa za daleko putovanje na kome ćete se poslovno usavršavati. Ne dozvolite da vam zbog trenutne lenjosti ovakva šansa propadne.

Strelac

Ponovo se vraćaju tegobe koje su vas u prošlosti prilično namučile. Sačuvajte optimizam, bespotrebno paničite. Nemate potrebu da bežite u sebe, promene na poslu udahnuće malo optimizma. Pripazite na ishranu, imunitet vam nije na zavidnom nivou.

Jarac

Privodite kraju mnoge zaostale poslove kojima ste se mučili izvesno vreme. Određena odluka ili sudska presuda razrešiće jednu zavrzlamu nakon čega u dalje pregovore ulazite kao punopravna pregovaračka strana, vredna poštovanja.

Vodolija

Pažnja je usmerena na problematičnu situaciju koja se odvija u krugu vaše porodice. Kulminacija stiže tokom popodneva jer će nastupiti prisilne promene, ukoliko ih vi do tada sami, dobrovoljno, ne sprovedete.

Ribe

Svesni ste svoje arogancije, ali to je jače od vas. Samokontrola je neophodna ukoliko želite da izbegnete sukob s pretpostavljenim licima od kojih vam sledi čak i kazna. Ne radite drugim ljudima ono što ne želite da neko radi vama.