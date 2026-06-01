Državljanin Srbije Dragan Vasić uhapšen je tokom vikenda u akciji SIPA i hrvatskog USKOK-a jer je pokušao da prošvercuje 105 kilograma marihuane.

Droga vredna 525.000 evra je iz Kanade došla do luke Ploče, a onda su pokušali da je unesu u Bosnu i Hercegovinu.

Istražni organi pustili su pakete droge da uđu u BiH, a onda su pošiljku pratili kako bi se utvrdilo dokle će ići, a konačna adresa bila je kompanija u Laktašima.

Zajedno s Vasićem uhapšen je i Konstantin Simić, kao i još osam osoba.

- Sprovodeći aktivnosti po nalogu Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine, policijski službenici SIPA lišili su slobode devet osoba zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično delo organizovani kriminal, u vezi s krivičnim delom neovlašćeni promet opojnim drogama - navodi se u saopštenju SIPA.

Oni dodaju i da je izvršen pretres stanova na više lokacija u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj.

- Pretresene su stambene i pomoćne prostorije i pokretne stvari koje koriste osobe lišene slobode u Čapljini, Kneževu, Tesliću, Laktašima, Banjaluci, Zvorniku i na području Brčko distrikta. Prilikom pretresa policijski službenici SIPA otkrili su i privremeno oduzeli 40 kilograma opojne droge kanabis sativa L, koja je, kao i 105 kilograma marihuane, iz luke Ploče u Bosnu i Hercegovinu prevezena u teretnom vozilu koje je koristila jedna od osoba lišenih slobode - ističu iz SIPA.

Takođe, tokom vikenda je i u našoj zemlji sprovedena velika akcija hapšenja u kojoj je priveden državljanin Crne Gore Darko Bakrač (45), koji se ranije zvao Danko, iz Podgorice, i to po međunarodnoj poternici NCB Interpol Podgorica. U pitanju je nekadašnji šampion u automobilizmu.

Kako je saopštio MUP, on se potražuje zbog sumnje da je počinio krivično delo stvaranje kriminalne organizacije i dva krivična dela neovlašćene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga, a sledi postupak njegove ekstradicije Crnoj Gori.

Njegovo hapšenje realizovano je u zajednički sprovedenoj aktivnosti između NCB Interpol Podgorica i NCB Interpol Beograd.

- Osoba D.B. se međunarodno potraživala na osnovu naredbe Višeg suda u Podgorici i Specijalnog državnog tužilaštva, radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred ovim sudom, zbog sumnje da je izvršio krivično delo stvaranje kriminalne organizacije i dva krivična dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga u saizvršilaštvu - ocenjeno je u saopštenju.

Bakraču se na teret stavlja da je sa Darkom K. stvorio kriminalnu organizaciju koja se, kako se sumnja, u dužem periodu bavila krijumčarenjem skanka s teritorije Albanije preko Crne Gore i dalje, ka zemljama Evropske unije.