Jedna trudnica povređena je sinoć u saobraćajnoj nesreći u kojoj je učestvovala kao vozač, otkrio je dr Nebojša Marić, glavni dežurni hirurg VMA.

Trudnica je, prema rečima lekara, zadobila lakše telesne povrede koje su zbrinute od strane dežurnih ekipa VMA.

- Tačnije, ona je opservirana po apsolutnom trauma protokolu u saradnji sa i neurohirurzima, ortopedima i plastičnim hirurzima, i nakon toga poslata na opservaciju za dalju ginekološku opservaciju, tako da možemo reći da je i ta okolnost uspešno zbrinuta - otkrio je dr Nebojša Marić.

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