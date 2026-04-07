Kako su naveli iz policije, uhapšeni su L.O, rođen 1985. godine, J.I, rođen 2005. godine i A.I. rođen 1984. godine, svi iz Gračanice.

"Daljim operativnim radnjama uz saglasnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i prema naredbama Kantonalnog suda u Tuzli, istražioci Odeljenja kriminalističke policije PU Gračanica su zajedno sa službenicima Jedinice policije za specijalnu podršku locirali lica koja se dovode u vezu sa navedenim događajem, te su izvršene radnje pretresanja lica, stambenih objekata i vozila koja ista koriste", saopštili su iz MUP-a TK i dodali:

"Prilikom pretresanja, kao i drugih radnji sprovedenih na području grada Gračanica, pronađeni su i privremeno oduzeti predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem predmetnog krivičnog dela -pištolj, mobilni telefoni, odeća i dr. kao i određena količina materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu".

Dodali su da uz pretnju vatrenim oružjem nad radnikom kazina otuđeni određena količina novca i računar

Uhapšeni trojac je nakon kriminalističke obrade, uz Izveštaj sa dokazima predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično delo razbojništvo.

(Atvbl)

