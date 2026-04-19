Sinoć u 21.10 ekipa Hitne pomoći je intervenisala zbog saobraćajke u Karađorđevoj ulici u kojoj je muškarac starosti 37 godina lakše povređen.

Nakon ukazane prve pomoći on je prevezen u Urgentni centar na dalju dijagnostiku, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Tokom noći je obavljeno ukupno 127 intervencija od toga 18 na javnim mestima najviše zbog osoba u alkoholisanom stanju koje su vožene na detoksikaciju na odeljenje toksikologije VMA.

Za pomoć su se najviše javljali hipertenzičari, astmatičari i osobe sa bolovima u stomaku.

