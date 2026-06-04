Tokom prepodnovenih sati na auto-putu na ulazu u Beograd iz prvca Niša došlo je do teže saobraćajne nezgode kada je iz zasad nepoznatih razloga vozač putničkog automobila izgubio kontrolu.

- Vozač je po svemu sudeći izgubio kontrolu, prešao iz jednog smera auto-puta u drugi i završo prevrnut nasred kolovoza. Oštećenje na automobilu je ogromno, na licu mesta je Hitna pomoć, kaže za RINA jedan od očevidaca.

Saobraćaj na ovoj deonici je bio prekidu, ali je sada normalizovan.

Auto-put E - 75, petlja Vrčin - petlja Bubanj Potok, na razdvajanju saobraćajnih tokova Beograd centar i Obilaznica oko Beograda, ka Beogradu – normalizovan saobraćaj nakon saobraćajne nezgode, saopšteno je iz Puteva Srbije.

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