Glumica Mirka Vasiljević odlučila je da svoj automobil zameni gradskim prevozom i provoza se autobusom po Beogradu.



Na opšte iznenađenje putnika, snimila se dok se vozila gradskim prevozom, a video je odmah objavila na svom Instagram profilu.

Uz široki osmeh i potpuno opušteno izdanje, glumica je kratko poručila:

- Malo odmor od vožnje kola.

Njena objava izazvala je lavinu pozitivnih komentara. Pratioci su bili oduševljeni njenom neposrednošću i činjenicom da joj nimalo ne smeta gužva u GSP-u.

-"Svaka čast, Mirka, ostala si ista", "Ovako se ponaša prava zvezda"- samo su neki od komentara koji su se nizali ispod snimka.

Mnogi su istakli da je pravo osveženje videti poznatu ličnost koja ne pati od "veličine" i luksuznog načina života.

Iako je odlučila da odmori od volana, Mirka ne odmara od posla. Trenutno je u jeku priprema za novi pozorišni projekat koji publika s nestrpljenjem iščekuje.

Juče je u Beogradu održana velika konferencija za medije povodom premijere predstave "Mačka u čizmama", u kojoj Mirka tumači glavnu ulogu.

Glumica je na konferenciji blistala i istakla da s velikim uživanjem radi na ovom komadu, a sudeći po njenoj energiji u autobusu i na sceni, jasno je da je Mirka u top formi!

