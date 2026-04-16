Apelacioni sud Crne Gore potvrdio je presudu Višeg suda u Podgorici kojom je optuženi D.R. osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 13 godina zbog više krivičnih dela, uključujući silovanje i nasilje u porodici, saopšteno je iz te institucije.

Sud je odbio kao neosnovane žalbe Višeg državnog tužilaštva, odbrane optuženog i punomoćnika oštećene, ocenivši da je prvostepena presuda zakonita i utemeljena na dokazima.

„Prvostepena presuda je u svemu jasna i razumljiva, kako u izreci, tako i u obrazloženju, i sadrži razloge o svim odlučnim činjenicama iz kojih se pouzdano zaključuje da je optuženi izvršio krivična dela u pitanju“, navodi se u odluci Apelacionog suda.

Optuženi je oglašen krivim za krivična dela silovanje, nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, zloupotrebu tuđeg snimka i drugog materijala sa seksualno eksplicitnim sadržajem, kao i nedozvoljeno držanje oružja, dok je oslobođen optužbe za izazivanje opšte opasnosti.

Sud je posebno cenio okolnosti pod kojima su dela izvršena, ukazujući na upornost i brutalnost optuženog.

„Kao otežavajuće okolnosti pravilno su cenjene okolnosti pod kojima su dela izvršena, uključujući upornost optuženog tokom višesatnog nasilja, kao i činjenicu da je sačinio i bez saglasnosti oštećene distribuirao fotografije sa seksualno eksplicitnim sadržajem, u nameri da je dodatno ponizi“, ističe se u obrazloženju.

Dodaje se i da posebno zabrinjava činjenica da je krivično delo silovanja počinjeno nakon izvršenja ostalih dela, što, kako navodi sud, „upućuje na surovost optuženog“.

