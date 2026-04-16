Šaban Šaulić je preminuo u teškoj saobraćajnoj nesreći, a iza sebe je ostavio neutešnu porodicu i prijatelje.

Jedan od njegovih najbližih prijatelja bio je pevač Saša Matić koji se nedavno prisetio odnosa sa Šabanom.

Saša je tada pred kamerama prepričao anegdotu i otkrio koje Šabanove pesme najradije peva.

- Volim "Pesmu o majci", "Pišem srcem, a ne rukom"... To kad sam bio klinac u nekim tinejdžerskim danima, baš sam se ozbiljno zaljubio, pa smo se razišli, pa je bilo ono "ostavi mi kraj kamina jednu sliku, čašu vina, ostavi mi uspomenu da ne ljubim drugu ženu". Meni nedostaje Šaban Šaulić. Nedostaje mi taj njegov poziv telefonski, pa kad me pozove: "Je li ti, Drvarko, imaš li telefon, gorivo da dođeš do Krčedina?". Onda se okupi ekipa, on sprema đakonije, bude ribe, roštilja, harmonika... Ja znam kad sam išao u Krčedin, supruga me pita kad dolazim, a ja joj kažem da me to ne pita - ispričao je Saša.

