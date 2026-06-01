Knez Miloš Obrenović, vođa Drugog srpskog ustanka i jedan od najznačajnijih srpskih državnika 19. veka, abdicirao je na današnji dan 1839. godine u korist svog starijeg sina Milana Obrenovića.

Njegovo povlačenje sa prestola usledilo je nakon dugotrajnih političkih nesuglasica između kneza i pristalica ograničavanja njegove vlasti. Donošenjem takozvanog Turskog ustava 1838. godine, Miloševa ovlašćenja značajno su umanjena, a politički uticaj ustavobranitelja postajao je sve veći.

Suočen sa novim odnosom snaga i narušenim zdravstvenim stanjem, knez Miloš odlučio je da se odrekne prestola. Vlast je predao sinu Milanu, koji je tada bio teško bolestan.

Milan Obrenović vladao je svega nekoliko nedelja i preminuo je iste godine, ne preuzevši faktički upravljanje državom. Nakon njegove smrti, na presto je stupio njegov mlađi brat Mihailo Obrenović.

Posle abdikacije, Miloš je napustio Srbiju i naredne godine proveo u tadašnjoj Habsburškoj monarhiji i drugim evropskim zemljama. Ipak, njegova politička karijera tu nije završena. Posle više od jedne decenije, 1858. godine, vratio se u Srbiju nakon Svetoandrejske skupštine i ponovo preuzeo vlast kao knez Srbije.

Istoričari kneza Miloša smatraju jednom od najvažnijih ličnosti srpske istorije. Kao predvodnik Drugog srpskog ustanka uspeo je da obezbedi široku autonomiju Srbije u okviru Osmanskog carstva i postavi temelje moderne srpske države.