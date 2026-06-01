Anđelina H. (23) uhapšena je u Velikoj Gorici sa trojicom članova bande zbog sumnje da su ucenjivali biznismena Marijana K. (63) u tom gradu i spalili mu skupoceni automobil marke „lamborgini“. Sumnja se da je ona bila vođa ove opasne grupe.

Zločin se odigrao u noći između petka i subote oko 2.50 sati, kada je u Zagrebačkoj ulici, u Velikoj Gorici, prijavljen veliki požar ispred zgrade u kojoj živi pomenuti biznismen.

- Dva maskirana mladića došla su iz smera groblja. U rukama su nosili kanistere. Stajali su u dvorištu nekoliko sekundi i gledali u automobil. Polili su ga s prednje strane i zapalili. Sve je buknulo. Čim je krenuo plamen, jedan od njih je odmah pobegao. Drugi je kratko ostao, ali onda je i on otišao - ispričali su meštani za lokalne medije.

Na intervenciju su izašla dva vozila i devet vatrogasaca.

Međutim, vatrena stihija progutala je i „lamborgini“ biznismena Marijana K., kao i vozila njegovih komšija: BMW, „nisan“ i dva „mercedesa“.

Ujedno je oštećena i stambena zgrada jer je nagorela fasada s južne, istočne i zapadne strane, te su oštećeni prozori na ukupno sedam stanova.

Hrvatska policija je ubrzo nakon podmetanja požara uhapsila Anđelinu H. i još trojicu momaka.

Pričinjena šteta premašuje 1,2 miliona evra, a četvoročlana ekipa stara između 19 i 23 godine tereti se za dva krivična dela - iznuđivanje, a potom i dovođenje u opasnost života i imovine, pri čemu su ugrozili živote devet osoba, a štetu su pretrpele i dve firme.

Osumnjičeni su u subotu s lisicama na rukama dovedeni na ispitivanje u prostorije Opštinskog državnog tužilaštva u Velikoj Gorici.

Mladići su privedeni iste noći dok je trajao policijski uviđaj, a prikupljeni dokazi odveli su ih do Anđeline H., za koju se veruje da je sve to zapravo osmislila.

Sve četvoro osumnjičenih zadržani su pritvoru od mesec dana u Remetincu.

Kako javljaju hrvatski mediji, sve je krenulo s idejom da zarade od iznude. Pa su tako Anđelina H. i njen vršnjak, kako se sumnja, za te potrebe kupili mobilne telefone i SIM kartice, nakon čega je ona dala dalje upute o odabranoj meti i njegovom broju telefona, s obzirom na to da ga poznaje odranije.

- U večernjim satima u četvrtak preduzetniku su stigla dva SMS-a pretećeg sadržaja, uz napomenu da im na ime nepostojećeg duga isplati na kripto račun sedam miliona evra. Videvši ozbiljnost situacije, građevinski preduzetnik je o tome obavestio policiju, a banda je nastavila s planom kako bi novac svejedno iznudili, pa je devojka, kako se sumnja, odlučila s vršnjakom da bi bilo dobro da mu zapale automobil. U piromansku akciju zatim su poslali 21-godišnjaka i 19-godišnjaka s nadom da će iznuda ipak upaliti - ispričao je za „Jutarnji list“ izvor blizak slučaju.

Kako je pokazala istraga, osumnjičeni tu nisu stali, već su preduzetniku u subotu, dok je trajao policijski uviđaj, ponovo poslali još jedan SMS pretećeg sadržaja, da bi posle toga svi bili pohapšeni.

- Podmetanje požara i uništenje imovine, kao i ozbiljne pretnje kod oštećenog 63-godišnjaka izazvali su osećaj uznemirenosti i straha za život članova porodice, ali i za njegov vlastiti život, što ga je ispravno podstaknulo da se obrati policiji - kažu iz PU zagrebačke.

Oštećeni biznismen Marijan K. ispričao je za „Jutarnji list“ da uhapšene mladiće ne poznaje, ali da Anđelinu zna jer je ona ćerka čoveka od kojeg je kupio zemlju u Velikoj Gorici.

- Od mog poslovnog partnera ćerka je načula da ta devojka sprema iznudu. Čovek naprosto ne može da veruje u neke stvari. To što su oštećeni automobili najmanja je šteta. Problem su stanovi devet osoba. Čuo sam da su iznajmili stan u jednoj zgradi gde stanuje moja ćerka i upravo na toj lokaciji neki od njih su uhapšeni dok su iskakali s drugog sprata kroz prozor, vezali su čaršafe... - rekao je preduzetnik.

Piroman u gipsu

Jedan osumnjičeni je na saslušanje stigao s nogom u gipsu i štakom. Povreda je odranije, i to navodno zbog pada s visine.

Lamborgini je bio moj san

Marijan K. kaže da je šokiran iznosom koji su mu tražili.

- Ma odakle im samo ideja i taj iznos? Zar su mislili da se od iznuđivanja može zarađivati? Ja radim od jutra do sutra, po cele dane. Uredno plaćam državi poreze, pa sam tako i za ta dva „lamborginija“ s hrvatskim tablicama platio porez 300.000 evra. Ispunio sam sebi želju sa 63 godine života - kaže za kraj preduzetnik, napominjući da nikome ništa ne duguje.