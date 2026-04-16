Policija u američkoj saveznoj državi Ilinois potvrdila je da je tokom sinoćnjih sati primila dojavu o postavljenoj bombi u kući Luja Privousta, brata pape Lava XIV.

Nakon hitne reakcije i detaljne pretrage objekta, u kojoj su učestvovali i specijalno obučeni psi tragači, utvrđeno je da je reč o lažnoj uzbuni. Tokom incidenta nije bilo povređenih, a svi stanovnici koji su prethodno bili evakuisani bezbedno su se vratili u svoje domove, prenosi The Hill.

Iz policijske uprave Nju Lenoksa saopšteno je da istraga i dalje traje kako bi se otkrilo ko stoji iza ove dojave.

„Podnošenje lažnih prijava ovakve vrste predstavlja ozbiljan prekršaj i može dovesti do krivičnih prijava“, upozorili su nadležni.

Policija je uputila zahvalnost građanima na saradnji i strpljenju tokom trajanja intervencije, a istovremeno je pozvala sve koji imaju bilo kakve informacije da se jave na broj 815-485-2500 ili da anonimno dostave podatke putem zvaničnog sajta Nju Lenoksa.

Ovaj incident dolazi svega nekoliko dana nakon što je bivši predsednik SAD Donald Tramp javno govorio o Luju Privoustu.

Na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je pohvalio papinog brata, ali je istovremeno uputio kritike papi Lavu XIV zbog njegovih stavova protiv američkog angažovanja u sukobu sa Iranom i poziva na mir.

„Luis je potpuni MAGA. On razume, a Lav ne! Ne želim papu koji smatra da je u redu da Iran poseduje nuklearno oružje“, napisao je Tramp.

Iako za sada nema zvaničnih informacija koje bi povezale ove događaje, činjenica da se sve odigralo u kratkom vremenskom razmaku dodatno je podigla pažnju javnosti.