Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su V. J. (21) iz Aleksinca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, pošto je kod njega pronađeno, kako se sumnja, oko 600 grama marihuane i 300 grama hašiša.

Kako je danas saopšteno iz Policijske uprave Niš, policija je sinoć, na auto-putu kod Aleksinca, zaustavila "folksvagen" kojim je osumnjičeni upravljao i u automobilu pronašla tri paketa sa oko 600 grama materije za koju se sumnja da je marihuana i tri paketa sa oko 300 grama materije za koju se sumnja da je hašiš, a koji su, kako se sumnja, bili namenjeni daljoj prodaji.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Nišu.

