Nakon što je američki predsednik Donald Tramp saopštio da je postignut dogovor o desetodnevnom prekidu vatre između Izraela i Libana, oglasio se i Hezbolah, militantna organizacija koju podržava Iran i koja je bila jedna od glavnih meta izraelskih vojnih operacija.

Visoki zvaničnik ove grupe izjavio je za Reuters da je Hezbolah prethodno obavešten od strane iranskog ambasadora u Libanu da bi primirje moglo da stupi na snagu već večeras.

Na pitanje da li će Hezbolah pristati na prekid vatre, poslanik Hasan Fadlalah poručio je da sve zavisi od poteza Izraela, odnosno od toga da li će obustaviti sve oblike neprijateljskih aktivnosti.

„Primirje je rezultat iranskih diplomatskih napora“, naglasio je on.

Podsetimo, do ove objave došlo je nakon informacije da libanski predsednik Džozef Aun ne želi da vodi razgovore sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, što je dodatno zakomplikovalo situaciju.

Nakon toga, američki predsednik Donald Tramp stupio je u direktan kontakt sa libanskim predsednikom, a ubrzo se oglasio i na društvenoj mreži Truth Social, gde je objavio da je postignut dogovor o prekidu vatre.

„Upravo sam imao odlične razgovore sa visokopoštovanim predsednikom Libana Džozefom Aunom i premijerom Izraela Bibijem Netanjahuom. Ova dva lidera su se složila da će, kako bi postigli mir između svojih zemalja, formalno započeti desetodnevno primirje u 17 časova po istočnoameričkom vremenu“, napisao je Tramp.

Ostaje da se vidi da li će sve strane ispoštovati dogovor i da li će primirje zaista stupiti na snagu u predviđenom roku.