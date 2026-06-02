Vozač kombija se našao licem u lice sa ženom koja je vozila Mercedesa i dolazila iz suprotnog smera.

Iako je, očigledno, bilo dovoljno prostora da se vozila mimoiđu, vozač je tvrdio da „nema načina da se mimoiđu“.Umesto da se jedno od njih pomeri, usledio je obračun. Niko od njih nije hteo da se pomeri - i vozač kombija i žena bili su uvereni da onaj drugi treba da ima prvenstvo prolaza.

Kao što se obično dešava u takvim situacijama, odmah su izvadili mobilne telefone - i vozač kombija i žena koja je vozila mercedes počeli su da snimaju, komentarišu i objašnjavaju zašto su u pravu.

Kako je vreme prolazilo, iza njih je počela da se formira kolona. Sve više nervoznih vozača je izlazilo iz automobila, pokušavajući da ubede vozača da ima dovoljno prostora za mimoilaženje. Ubrzo su se u svađu uključile i komšije, koje su izašle iz svojih kuća kada su čule komešanje i videli koliko je automobila zaglavljeno u ulici.

Snimak je, naravno, završio na društvenim mrežama, gde se i dalje masovno deli i komentariše.

"Iznervirala sam se dok gledam ovo", "Ona ima još metar da prođe", "Ne znam kako bi ovo prošlo sa mojim temperamentom", "Ovaj vozač ima debele živce", "Nije vozačka za svakog", bili su samo neki od komentara.