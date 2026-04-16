Pavel Bukovski (48) iz Velike Britanije izvršio je samoubistvo, a razlog koji je to učinio šokirao je javnost. Kako navode britanski mediji, Pavel Bukovski je pao u tešku depresiju jer su mu povađeni svi njegovi zubi, a zatim je morao još šest meseci da čeka da bi dobio implante koje je radio u Turskoj.

Pavel Bukovski iz Norviča odleteo je ranije u Tursku, kako bi povadio svoje zube na jednoj klinici i zamenio ih implantima.

Četrdesetosmogodišnji vozač viljuškara, otputovao je u privatnu kliniku u januaru 2025. godine da bi mu se zamenili zubi nakon što je patio od parodontopatije, hronične bakterijske infekcije koja može nagrizati desni i dovesti do gubitka zuba i kostiju.

Ovaj otac troje dece, poreklom iz Poljske, očekivao da će mu izvađeni zubi biti zamenjeni privremenim protezama, ali mu je umesto toga rečeno da mu neće biti obezbeđena proteza i da će morati da čeka šest meseci pre nego što se vrati da bi mu se ugradili novi implantati. To je značilo da gotovo pola godine bude bez zuba.

Njegova supruga, Darija Bukovska, rekla je u toku istrage: „Izgubio je svaku nadu da se stvari mogu poboljšati. Uprkos svim našim naporima da ga podržimo, na kraju nismo uspeli da ga spasemo.“

Na saslušanju je rečeno da je Bukovski patio od lošeg mentalnog zdravlja nakon povratka u Veliku Britaniju nakon lečenja, što je pogoršala zabrinutost zbog potrebe da plati više nego što se očekivalo za proceduru koju je smatrao neuspešnom, boreći se da pravilno jede bez zuba i pijući mnogo.

- Bio je duboko emocionalno slomljen, gubitak zuba je uništio njegovo samopouzdanje i osećaj nade - rekla je. supruga i dodala: „Uprkos našoj stalnoj podršci, od mene i njegovih ćerki, on nam je izmicao.“

Nažalost posle više meseci patnje, počinio je samoubistvo.

