Stravična tragedija dogodila se u nedelju na pravoslavni Vaskrs u Velikoj Gorici kod Zagreba, kada je, prema prvim sumnjama, majka ubila ćerku (17), a zatim presudila i sebi skokom sa šestog sprata.



Tragičnog dana prolaznici su zatekli telo žene oko 10.50 časova i odmah je pozvana policija, koja je otkrila odakle je ona skočila, a zatim u njenom stanu pronašla i telo tinejdžerke.

Policajci i forenzičari ubrzo su obezbedili stambenu zgradu u centru Velike Gorice.



Ekipa za uviđaj postavila je policijski šator oko tela žene koja je, prema prvim informacijama, izvršila samoubistvo skokom sa prozora svog stana na šestom spratu.



Istražni organi su nakon pronalaska tela maloletnice pronašli tragove nasilja i došli do sumnje da je majka prvo presudila ćerki, pa onda sebi.

Vest o tragediji duboko je potresla stanare zgrade i komšiluk.



- Isuse Bože, ja sam na četvrtom spratu... Joj, grozno, tužno - rekla je jedna od komšinica, dok je drugi sused dodao: „Kad sam čuo, nisam mogao doći k sebi.“

Potresena tragedijom, oglasila se i Ana iz Velike Gorice.



- Zgrožena sam, pogotovo kad su rekli da je ženska osoba, znači da su devojčica od 17 godina i mama verovatno. Sad sam baš tu, nikada se nije ništa tako strašno dogodilo - navela je Ana.

Kriminalistička ekipa detaljno je izuzela sve tragove, a odmah po dojavi na lice mesta stigli su i vatrogasci. Tragičan događaj dogodio se tačno preko puta policijske stanice, a uviđaj je trajao satima.

Istražitelji pokušavaju da utvrde motive koji su doveli do ove tragedije.



Prikupljaju se svi dokazi, obavljaju informativni razgovori i sprovodi se opsežna istraga.



Kako prenosi hrvatski mediji, porodica ranije nije bila pod merama Centra za socijalni rad.



- Porodica nije bila u tretmanu Hrvatskog zavoda za socijalni rad, niti su od strane istog preduzimane mere porodično-pravne zaštite - saopšteno je iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Tela su prevezena u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku na Šalati, gde će biti obavljena obdukcija.



Nakon analize svih podataka prikupljenih tokom uviđaja, policija i Županijsko državno tužilaštvo saopštiće više detalja o ovoj dvostrukoj tragediji.



U stanu pored devojčicinog tela pronađen je i njen pas Maks, kojeg je preuzelo Sklonište za životinje Velika Gorica, koje mu traži novi dom.



„Strašna tragedija se danas dogodila u našem gradu. Na poziv policije došli smo da preuzmemo malog Maksa, koji je ostao bez svoje porodice. Ta tuga, zbunjenost, pogled pun nade i pitanja kada ćemo ga vratiti kući slomio nam je srca na hiljadu delova. Ne razume siroče šta se dogodilo i zašto on sad mora biti u boksu, sam bez svojih voljenih. Devet godina je bio voljeni, kućni pas, i sada ovaj šok“, piše u objavi Skloništa na društvenoj mreži Fejsbuk.



