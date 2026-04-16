(Autor: T. K.)

Kako je rekao, ovo više ne može da se predstavlja kao prolazna slabost, niti da se pravda jednom lošom godinom, blokadama ili spoljnim okolnostima.

"Kada univerzitet tri godine zaredom beleži pad na listi koja vrednuje upravo obrazovne ishode i istraživanje, onda je jasno da je reč o dubokom strateškom problemu i ozbiljnoj odgovornosti aktuelne uprave", ocenio je Drid.

"Taj pad je utoliko teži i zabrinjavajući ako se zna da država, odnosno Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja, izdvaja sve više sredstava za fakultete, dok istovremeno istraživački rezultati, naročito na onim fakultetima koji dobijaju najviše novca, postaju sve slabiji. To znači da problem očigledno nije samo u nivou finansiranja, već u načinu upravljanja, raspodeli prioriteta, odsustvu jasne razvojne politike i nepostojanju odgovornosti za rezultate", kaže on.

"U praksi, takav trend donosi pad ugleda, slabiju međunarodnu poziciju u borbi za projekte, partnere i talente, ali i najgoru moguću unutrašnju poruku - da univerzitet više ne ide napred, već troši sve više resursa da bi opravdao sopstveno nazadovanje", zaključuje Patrik Drid.