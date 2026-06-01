Najvažnije:

Ukrajinska vojska napala je Zaporošku nuklearnu elektranu. Borbeni dron je udario u turbinsku salu bloka 6 te nuklearke. Stručnjaci IAEA ispituju mesto udara.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da zemlje Evropske unije, koje, kako je naveo, čine sve što je moguće da produže ukrajinski sukob, ne bi trebalo da govore ni o kakvim "crvenim linijama", jer su u tom smislu "prešle sve što se može preći".

Ukrajina tvrdi da je pogodila Saratovsku rafineriju nafte i pumpnu stanicu "Lazarevo" u Kirovskoj oblasti u Rusiji, nakon čega je izbio veliki požar.

Ukrajinske snage granatirale su školu boksa "Manzuli" u gradu Energodaru, u Zaporoškoj oblasti.

Grupa nemačkih i britanskih plaćenika koji su se borili na strani ukrajinskih oružanih snaga ubijena je u Zaporoškoj oblasti, objavili su mediji, pozivajući se na ruske snage bezbednosti.

Predsednik Volodimir Zelenski objavio je da je Ukrajina dobila novi lanser protivvazdušne odbrane "iris-t" iz Nemačke i zatražio veću isporuku municije za PVO. Očekuje da će Ukrajinu u naredne dve nedelje posetiti američki specijalni izaslanici Stiv Vitkof i Džarad Kušner.

Makron: Francuska vojska je zaplenila ruski tanker

Predsednik Francuske Emanuel Makron izjavio je danas da se francuska mornarica ukrcala na još jedan tanker za prevoz nafte pod međunarodnim sankcijama, "Tagor", koji je isplovio iz Rusije.

"Naša odlučnost je nepokolebljiva i apsolutna. Ova operacija je izvedena u Atlantskom okeanu, na otvorenom moru, uz podršku nekoliko partnera, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, i uz strogo poštovanje pomorskog prava", rekao je Makron u objavi na društvenoj mreži Iks.

Prema njegovim rečima, "neprihvatljivo je da brodovi zaobilaze međunarodne sankcije, krše pomorsko pravo i finansiraju rat koji Rusija vodi protiv Ukrajine više od četiri godine".

"Ovi brodovi, koji zanemaruju čak i najosnovnija pravila pomorske plovidbe, takođe predstavljaju pretnju po životnu sredinu i bezbednost svih", zaključio je Makron.

Najmanje šest osoba povređeno u noćnom napadu dronova na Odesu i Harkov

Najmanje pet osoba povređeno je u noćašnjem napadu dronova na Odesu u Ukrajini, saopštio je danas načelnik Odeske vojne administracije Serhij Lisak.

"Do 7.00 časova, pet osoba je povređeno usled dva noćna napada na grad. Dve su hospitalizovane, dvema je pružena pomoć na licu mesta, a još jedna osoba je odbila hospitalizaciju", rekao je Lisak u objavi na Telegramu, prenosi Ukrinform.

U toku noći, izveden je i napad i na Harkov.

"Žena je povređena u napadu ruskog drona u Bogoduhovu, u Harkovskoj oblasti", rekao je načelnik Harkovske regionalne državne administracije Oleh Sinehubov u objavi na Telegramu.